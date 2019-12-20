سوريا.. سينما تركية متنقلة ترسم البهجة على وجوه أطفال "رأس العين"

شانلي أورفة/ الخليج 365

عاش أطفال مدينة "رأس العين" السورية، لحظات فرح بمشاهدة الأفلام الكرتونية عبر شاشة سينما متنقلة، بدعم تركي.

وذكر بيان صادر عن ولاية شانلي أورفة التركية، الجمعة، أن مركز الدعم والتنسيق في سوريا، افتتح مدرسة بقرية "نقرة" بعد صيانتها، إثر تطهير المدينة من الإرهاب في إطار عملية "نبع السلام".

وأضاف البيان، أن 110 أطفال عاشوا لحظات من الفرح، عند فتح أبواب مدرستهم، ومشاهدة الأفلام الكرتونية عبر منصة السينما المتنقلة.

وأوضح أن المنصة جرى توفيرها بالتعاون بين ولاية شانلي أورفة، ومديرية الثقافة والسياحة بالولاية.

ونقل البيان، عن والي شانلي أورفة، عبد الله أرين، قوله إن "الأطفال هم الفئة الأكثر تضررًا من الحرب والنزاعات".

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وأضاف أرين، أن "مختلف الأعمال الضرورية مستمرة من أجل عودة الحياة في (مدينتي) تل أبيض، ورأس العين، إلى طبيعتها".

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه باتفاق مع روسيا في سوتشي في 22 من الشهر ذاته.







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