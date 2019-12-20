5 نساء من "داعش" يسلمن أنفسهن للأمن التركي

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هطاي/ الخليج 365
سلّمت 5 نساء من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، أنفسهن للسلطات الأمنية في ولاية هطاي، جنوبي تركيا، بعد هروبهن من مخيم سوري خاضع لسيطرة تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي.
وقال مراسل الخليج 365، إن النساء يحملن الجنسية التركية، وسلمن أنفسهن لقوات الأمن في معبر "جيلوة غوزو" بقضاء "ريحانلي" التابعة لهطاي.
وأشار إلى أن النساء المنتميات لـ"داعش"، هربن من مخيم الهول، الواقع في محافظة الحسكة، التي يحتلها "ي ب ك/ بي كا كا"، شمال شرقي سوريا.
وجرى توقيف النساء الـ5 من قبل قوات فرع مكافحة الإرهاب، في مديرية أمن ريحانلي، وتبين أنهن مطلوبات بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح بقرار صادر عن نيابة إسطنبول.
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