5 نساء من "داعش" يسلمن أنفسهن للأمن التركي

هطاي/ الخليج 365

سلّمت 5 نساء من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، أنفسهن للسلطات الأمنية في ولاية هطاي، جنوبي تركيا، بعد هروبهن من مخيم سوري خاضع لسيطرة تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي.

وقال مراسل الخليج 365، إن النساء يحملن الجنسية التركية، وسلمن أنفسهن لقوات الأمن في معبر "جيلوة غوزو" بقضاء "ريحانلي" التابعة لهطاي.

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وأشار إلى أن النساء المنتميات لـ"داعش"، هربن من مخيم الهول، الواقع في محافظة الحسكة، التي يحتلها "ي ب ك/ بي كا كا"، شمال شرقي سوريا.

وجرى توقيف النساء الـ5 من قبل قوات فرع مكافحة الإرهاب، في مديرية أمن ريحانلي، وتبين أنهن مطلوبات بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح بقرار صادر عن نيابة إسطنبول.

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