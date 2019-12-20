الجملي: توافق "لا بأس به" حول تشكيل الحكومة التونسية

تونس/ عادل الثابتي/ الخليج 365



أعلن رئيس الحكومة التونسية المكلف الحبيب الجملي، الجمعة، التوصل إلى توافق "لا بأس به" في مشاروات تشكيل الحكومة.

جاءت تصريحات الجملي، في مؤتمر صحفي، عقب اجتماعه برئیس حركة النهضة راشد الغنوشي، ورئیس حركة تحیا تونس یوسف الشاهد، وأمین عام حركة الشعب زهیر المغزاوي، ورئیس حزب التیار الدیمقراطي محمد عبو.

وأضاف الجملي أن الحوار مازال مستمرا وأنه "سیتم اختتام المباحثات والمشاورات السبت".

وتابع "سنواصل الحوار وسنتفق في ختام المباحثات حول برنامج وميثاق سياسي وسياسات واضحة لنخدم شعبنا وتطلعاته على المستوى الاقتصادي والاجتماعي".

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن الناطق باسم حركة النهضة التونسية عماد الخميري التوصّل إلى اتفاق مبدئي مع 3 أحزاب سياسية لتشكيل حكومة ائتلافية.

وفي حديث للأناضول، قال الخميري، إنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي بين النهضة (إسلامية/ 54 نائبا من أصل 217)، وحزب "التيار الديمقراطي" (اجتماعي ديمقراطي/ 22 نائبا)، وحركة الشعب (قومية ناصرية/ 15 نائبا) وحركة تحيا تونس ( ليبرالي/ 14 نائبا).

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وأضاف أن "الأحزاب الأربعة (عدد نوابها مجتمعة 105) توصلت إلى اتفاق مبدئي، وستتم العودة إلى المؤسسات الحزبية لكل طرف لبحث التفاصيل".

وتابع "كما سيتم بحث التفاصيل مع رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي".

وتحتاج حكومة الجملي، تأييد 109 نواب لاعتمادها (50 بالمئة +1).

ومنتصف نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، كلّف الرئيس قيس سعيّد، الخبير الزراعي الحبيب الجملي، بتشكيل الحكومة، بعد تكليف الأخير من حركة النهضة الفائزة بالانتخابات التشريعية المقامة في 6 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

والجمعة الماضي، طلب الجملي، من سعيّد، التمديد له في مهلة تشكيل الحكومة، بعد انقضاء الشهر الأول دون التوصل إلى تشكيلها.

وفي تصريحات سابقة للأناضول، عبّر رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني، عن تمسك حزبه بإشراك حزب "التيار الديمقراطي" وحركة "الشعب" في تشكيل الحكومة، مستبعدا إشراك حزب "قلب تونس" (ليبرالي) الذي حل ثانيا في الانتخابات التشريعية بـ 38 نائبا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.