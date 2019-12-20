رئيس أركان الحكومة الليبية: قواتنا باتت قريبة من وسط مدينة ترهونة

وليد عبد الله/ الخليج 365

قال رئيس هيئة أركان جيش الحكومة الليبية الفريق محمد الشريف، إن قواتهم باتت قريبة من وسط مدينة ترهونة، وتتقدم في بقية محاور جنوبي العاصمة طرابلس، بعد انسحاب مسلحي اللواء المتقاعد خليفة حفتر منها.

وطمأن الشريف، في تصريحات لقناة "ليبيا الأحرار" (خاصة) أهالي ترهونة (90 كلم جنوب شرق طرابلس)، وطالبهم بالابتعاد عن مواقع المسلحين فيها حفاظا على أرواحهم.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت قوات حكومة الوفاق، طردها مسلحي حفتر من منطقة الداوون، (25 كلم شمال شرق مدينة ترهونة)، التي تتوسط مدينتي مسلاتة وترهونة.

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وشنت قوات الوفاق صباح الجمعة، هجوما آخر في منطقة سيدي الصيد، جنوب غرب مدينة ترهونة، من الحدود الإدارية لمنطقة غريان (100 كلم جنوب طرابلس).

ويعد هذا الهجوم الأول من نوعه باتجاه المدينة، التي تعتبر مركز العمليات الرئيسة لمليشيات حفتر، بعد سقوط مدينة غريان، بيد قوات حكومة الوفاق، في 26 يونيو/ حزيران الماضي.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، اقتربت قوات حكومة الوفاق من الحدود الشمالية لترهونة، من محور القويعة القريب من مدينة القرابوللي (45 كلم شرق طرابلس)، لكن هجوم الجمعة، جاء من شرق ترهونة، رغم أن أول هجوم كان من الغرب.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.