بيدرسون: لا داعي لاجتماع الدستورية السورية دون اتفاق على أجندتها

نيويورك/ محمد طارق/ الخليج 365

اعتبر المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، الجمعة، أنه في حال لم يتفق أعضاء اللجنة الدستورية السورية على جدول أعمال، فإنه ما من داع لعقد أي اجتماعات مقبلة.

جاء ذلك في إفادة قدمها بيدرسون، عبر دائرة تليفزيونية خلال جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة حاليا بالمقر الدائم للأمم المتحدة بنيويورك.

وقال بيدرسون: "ما لم يتفق أعضاء اللجنة على جدول أعمال، فلا يوجد داع لعقد أي اجتماعات مقبلة".

وأضاف: "يجب أن يعمل أعضاء تلك اللجنة بشكل مهني، والمفاوضات بينهم يجب أن تقوم على مبدأ الشيء مقابل الشئ، فاللجنة الدستورية حاليا هشة وستبقى كذلك لأنها بحاجة إلى رعاية من قبل الأطراف السورية والمجتمع الدولي من أجل تحقيق المهام المنوطة بها".

وتابع: "أدرك أنه بإمكاني الاعتماد على دعم هذا المجلس في هذا الصدد".

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وأوضح أن الاجتماع الأخير للهيئة المصغرة للجنة، والتي تضم 45 مفاوضا، انتهت في 25 نوفمبر/ تشرين ثان الماضي دون التوصل إلى أي نتائج.

وأخفقت الأطراف السورية ومنظمات المجتمع المدني في التوصل إلى اتفاق على جدول أعمال الهيئة المصغرة.

وفيما قدمت المعارضة 5 مقترحات لبدء الحديث عن المضمونات الدستورية، تحدث النظام عن مقترحين فقط، هما الركائز الأساسية، وهي موضوعات سياسية، أو الاجتماع دون أجندة أعمال وتحديدها داخل الاجتماع، وهو ما رفضته المعارضة.

وتضم اللجنة المكلفة بإجراء مراجعة للدستور برعاية الأمم المتحدة، 150 عضواً موزعين بالتساوي بين الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني.



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