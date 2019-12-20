قوات الحكومة الليبية تعلن طرد مسلحي حفتر من الداوون بترهونة

وليد عبد الله/ الخليج 365

أعلنت قوات الحكومة الليبية، طردها مسلحي حفتر من منطقة الداوون، شمال شرق مدينة ترهونة (90 كلم جنوب شرق العاصمة طرابلس).

وقال بيان نشره المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب، الجمعة، أن "قوة حماية ترهونة، التابعة لقوات العملية، تطرد ميليشيات مجرم الحرب حفتر، من منطقة الداوون، داخل ترهونة".

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت حكومة الوفاق الليبية، شن قواتها هجوما على تمركزات لمسلحي خليفة حفتر داخل إحدى المناطق في ترهونة.

جاء ذلك في تصريحات خاصة للأناضول، أدلى بها مصطفى المجعي، الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب"، التابعة لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا.

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وقال المجعي، إن قواتنا تشن هجوما على تمركزات لمسلحي حفتر في منطقة "سيدي الصيد"، داخل الحدود الإدارية لترهونة (90 كلم جنوب شرق العاصمة طرابلس).

ومنذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، تشن قوات حفتر، هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس (غرب)، مقر حكومة الوفاق.

وأجهض الهجوم جهودا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين، ضمن خريطة طريق أممية لمعالجة النزاع في البلد الغني بالنفط.

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