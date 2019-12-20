غرفة الرياض تطرح وظائف شاغرة

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صحيفة الخليج الالكترونية
كشفت غرفة الرياض، عن إتاحة عدد من الوظائف الشاغرة للرجال في القطاع الخاص، بعدد من المنشآت.
وتضمنت المنشآت كل من: فندق حياة ريجنسي الرياض العليا، شركة مذاق الطبخة اللذيذة-مطعم أم شريف، الشركة الخليجية للمطاعم والمنتزهات المحدودة، شركة المأكولات السريعة (البيك ).
ويمكن لمعرفة المزيد من التفاصيل والشروط والتقديم، الدخول على الرابط التالي اضغط هنــــــــــــا .
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