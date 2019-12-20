السفارة المصرية بالمملكة تتفقد أحوال مواطنيها بسكاكا

صحيفة الخليج الالكترونية وجه السفير المصري في المملكة إيهاب عبدالحميد , مجموعة من مكتب السفارة المصرية بالمملكة بالتوجه لمحافظة سكاكا في منطقة الجوف , وذلك تلبية لرغبات الجالية المصرية بسكاكا , وللوقوف على تسهيل أي إجراءات مستحقة وقانونية في إطار العمل المختص بالقنصلية والسفارة المصرية. من جهته, عبر أفراد الجالية المصرية بسكاكا عن شكرهم لحضور ممثلي القنصلية وتلبية رغباتهم.

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