شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى وجرحى حوثيون بكمين محكم للجيش اليمنى فى الضالع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى عدد من عناصر ميليشيا الحوثى المتمردة المدعومة من إيران مصرعهم، اليوم الجمعة، فى كمين محكم نفذه أبطال الجيش الوطنى اليمني، بمحافظة الضالع، جنوبى البلاد.

وذكر موقع (سبتمبر نت) التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن قوات الجيش استدرجت مجموعة من عناصر الميليشيا الحوثية، كانت تحاول التسلل، باتجاه باب منطقة باب غلق غربى مديرية قعطبة، شمالى المحافظة.

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واستهدفت قوات الجيش المجموعة الحوثية، وأوقعت فيها قتلى وجرحى، فيما لاذ من نجا منهم بالفرار، باتجاه منطقة بيت الشرجى شرقى مدينة الفاخر.

إلى ذلك أحبطت قوات الجيش، محاولة تسلل للميليشيا الحوثية، باتجاه موقعى القهرة، ووينان، شمالى منطقة مريس، أجبرتها على الفرار، بعد تكبيدها خسائر بشرية.