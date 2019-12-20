شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يقدم نصيحة لأولياء الأمور مع بدء الاختبارات.. حذروا أبناءكم من هذا الخطر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: وجه الدكتور خالد النمر، اختصاصي أمراض القلب والشرايين، نصيحة للأباء وأولياء الأمور بتحذير أبناءهم من أصدقاء السوء، ممن يروجون للحبوب المنشطة “الكبتاجون” أثناء فترة الامتحانات وذلك لأضرارها المدمرة على صحة الإنسان. جاء ذلك في تغريدة للنمر على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، إذ أوضح أن من الآثار الجانبية المدمرة لحبوب الكبتاجون، أنها تتسبب في تسارع نبضات القلب، وتضعف العضلة، وترفع ضغط الدم، وتضيق الشرايين، كما تؤدي إلى الوفاة المفاجئة.

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