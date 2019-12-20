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إصابة 13 مواطنا فلسطينيا بجروح مختلفة على حدود غزة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب 13 مواطنا فلسطينيا، مساء اليوم الجمعة ، إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلى للمتظاهرين على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة - فى بيان - إن الطواقم الطبية تعاملت مع 13 إصابة مختلفة من قبل قوات الاحتلال خلال الجمعة الـ 85 لمسيرة العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحى والمطاطى وقنابل الغاز بشكل مكثف صوب مخيمات العودة الخمسة مؤكدا أن من بين المصابين فتاة أصيبت برصاصة مطاط فى عينها شرق خان يونس.

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ووصل الآلاف من الفلسطينيين عصر اليوم الجمعة إلى خمسة نقاط قريبة من الحدود الشرقية لقطاع غزة للمشاركة فى الجمعة الخامسة والثمانين لمسيرات العودة وكسر الحصار والتى تحمل اسم "الخليل عصية على التهويد".

ورفع المشاركون إعلام فلسطين وشعارات تدعو لنصرة الخليل المحتلة ، ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلى المزيد من قواته على طول الحدود إضافة إلى أعداد كبيرة من القناصة.

 

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