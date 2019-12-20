شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق بعد قمع الاحتلال للمشاركين فى مسيرة كفر قدوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين بالاختناق الشديد بعد اعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلى على المشاركين فى مسيرة كفر قدوم الأسبوعية (شمال الضفة الغربية) المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 16 عاما والتى انطلقت تنديدا باعتداءات المستوطنين على ممتلكات الشعب الفلسطيني.

وأفادت مصادر فلسطينية أن قوات كبيرة من جنود الاحتلال اعتدوا على المشاركين فى المسيرة بعد انطلاقها مباشرة وأطلقوا وابلا كثيفا من الرصاص الحى والمعدنى المغلف بالمطاط وعشرات قنابل الغاز السام مستغلين اتجاه الريح الشرقية التى نشرت الغاز فى جميع أنحاء البلدة مما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق عولجوا ميدانيا فى مركز إسعاف القرية.

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وأكدت المصادر اندلاع مواجهات عنيفة بين جنود الاحتلال والشبان الذين تصدوا لهم بالحجارة ومنعوا تقدمهم باتجاه القرية بعد إعادة قنابل الغاز باتجاههم.

وانطلقت المسيرة بمشاركة المئات من أبناء البلدة الذين رددوا الشعارات الوطنية الداعية للتصدى لاعتداءات المستوطنين بكل الوسائل المتاحة والتى كان آخرها إحراق سيارتين فى قرية فرعتا المجاورة.