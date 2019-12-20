ليبيا.. قتيلان من "حماية سرت" بقصف لطيران داعم لحفتر

وليد عبد الله/ الخليج 365

أعلنت قوة عسكرية تابعة لحكومة الوفاق، مساء الجمعة، مقتل اثنين من عناصرها، وإصابة أربعة آخرين جراء استهداف طيران داعم للواء المتقاعد خليفة حفتر، لهم جنوب مدينة سرت (450 كلم شرق طرابلس).

وقال الناطق باسم قوة حماية سرت طه حديد، للأناضول، إن "طيران مسير داعم لحفتر، استهدف دورية روتينة متحركة للقوة كانت في مهمة عمل".

وأضاف "حديد"، أنه "نتيجة القصف، فقدت القوة اثنان من عناصرها، وأصيب أربعة آخرون".

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وأشار إلى أن عملية الاستهداف جرت جنوب مدينة سرت الساحلية.

وفي 17ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أعلنت قوة عسكرية تابعة للحكومة الليبية، مقتل أحد عناصرها وإصابة 3 آخرين، في قصف نفذه طيران إماراتي مسيّر غربي سرت.

ومطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أصيب 3 عناصر تابعين للقوة ذاتها، إثر قصف جوي نفذه طيران إماراتي مسير داعم لحفتر، قائد قوات الشرق.

ومنذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، تشهد طرابلس، مقر حكومة الوفاق، وكذلك محيطها، معارك مسلحة بعد أن شنت قوات حفتر هجوما للسيطرة عليها وسط استنفار للقوات الحكومية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.