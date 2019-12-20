مسؤول أمريكي: ليس لدينا دور حيال من يترأس الحكومة اللبنانية

بيروت/ ريا شرتوني/ الخليج 365

قال وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية، دايفيد هيل، الجمعة، إنه ليس للولايات المتحدة أي دور أو كلمة أو قرار حيال من يترأس الحكومة اللبنانية.

وحسب البيان الذي وصل الخليج 365 من مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني سعد الحريري، تركز البحث مع هيل على مجمل التطورات في لبنان والمنطقة.

وشدّد هيل بعد لقائه الحريري في مقرّ الأخير، على "ضرورة القيام بإصلاحات اقتصادية ومؤسساتية وحوكمة أفضل ووضع حد للفساد المستشري في لبنان والذي يعيق قدراته الهائلة".

وعبّر هيل عن استعداد الولايات المتحدة لمساعدة لبنان في فتح صفحة جديدة من الازدهار الاقتصادي يتسم بالحوكمة الجيدة الخالية من الفساد، وفق البيان.

وركّز المسؤول الأميركي، على الحاجة الملحة لاتخاذ خطوات إصلاحية جدية ومستدامة من شأنها أن تعيد لبنان على سكة الأمن والازدهار.

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وأضاف: "لفترة طويلة جدا من الزمن وضع العديد من الزعماء أولويات أحزابهم ومصالحهم الخاصة لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المصلحة الوطنية، واليوم نرى آثار هذا النمط".

وأكّد هيل "استمرار الولايات المتحدة في حث القوى الأمنية اللبنانية على متابعة تأمين سلامة المتظاهرين، وامتناع جميع الأطراف عن استعمال العنف أو تكتيكات التخويف".

ورأى أنّ "الاحتجاجات التاريخية وغير الطائفية والسلمية إلى حد كبير التي بدأت منذ أكثر من شهرين، تعكس مطالب الشعب اللبناني".

وتأتي زيارة هيل بعد يوم واحد على تكليف الوزير السابق حسان دياب، بتشكيل الحكومة المقبلة، وسط تأييد واعتراض من ممثلي القوى السياسية والحراك.

يشار أنه منذ استقالة حكومة سعد الحريري، في 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية، والمحتجون في الساحات يطالبون بتشكيل حكومة تكنوقراط قادرة على التعامل مع الوضعين السياسي والاقتصادي، في لبنان الذي يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية (1975 - 1990).الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.