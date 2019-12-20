فلسطين ترحب بعزم "الجنائية الدولية" التحقيق في الوضع بأراضيها

أيسر العيس، محمد أبو دون/ الخليج 365

* وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان:



- القرار خطوة للمضي قدماً نحو فتح التحقيق الجنائي الذي طال انتظاره بالجرائم المرتكبة وترتكب بأرض دولة فلسطين المحتلة

- من حق الشعب الفلسطيني المطالبة بكافة سبل الإنصاف والعدالة التي يوفرها القانون الدولي

- فلسطين ستشارك في الإجراءات القضائية التي ستبدأ أمام المحكمة للتأكيد على أن مسألة الولاية الإقليمية محسومة



* صائب عريقات:

- خطوة الجنائية إيجابية ومشجعة

- الخطوة من شأنها وضع حد لإفلات مرتكبي الجرائم من العقاب

*وزير الخارجية الفلسطيني

-خطوة الجنائية الدولية "يوم أسود في تاريخ إسرائيل"

-على إسرائيل أن تتعظ من هذا القرار، لأنها أصبحت في مصاف الدول التي ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية

رحبت فلسطين، الجمعة، بإعلان المحكمة الجنائية الدولية توفّر كافة الشروط لبدء تحقيق في "جرائم حرب" محتملة بالأراضي الفلسطينية.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا، عزمها فتح تحقيق في ارتكاب "جرائم حرب" محتملة، في الأراضي الفلسطينية.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان، إنها "أخذت علما بقرار مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الطلب من الدائرة التمهيدية في المحكمة إصدار قرار للبت في اختصاصها الإقليمي في فلسطين".

واعتبرت ذلك "خطوة للمضي قدماً نحو فتح التحقيق الجنائي الذي طال انتظاره في الجرائم التي ارتكبت وترتكب في أرض دولة فلسطين المحتلة".

وأضافت الخارجية أن هذه الخطوة تعتبر "الأولى من نوعها التي تتخذها المدعية العامة منذ إعلانها بدء الدراسة الأولية في يناير/ كانون الثاني 2015، وتعكس نيتها فتح التحقيق الجنائي في الحالة في فلسطين".

وأكدت أنه من "حق الشعب الفلسطيني المطالبة بكافة سبل الإنصاف والعدالة التي يوفرها القانون الدولي، بما في ذلك اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية".

وشددت الخارجية على أن "فلسطين ستشارك في الإجراءات القضائية التي ستبدأ أمام المحكمة الجنائية الدولية، للتأكيد على أن مسألة الولاية الإقليمية محسومة، وبشكل واضح بموجب القانون الدولي".

من جانبه، وصف وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، رياض المالكي، خطوة الجنائية الدولية بأنها "يوم أسود في تاريخ إسرائيل".

تصريح المالكي جاء ردا على تغريدة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اعتبر فيها أن "تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في الأراضي الفلسطينية يجعلها أداة سياسية مناهضة لإسرائيل".

وفي بيان له، قال المالكي إن "على إسرائيل أن تتعظ من هذا القرار، لأنها أصبحت في مصاف الدول التي ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

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وأضاف "القرار انتصار للعدالة وللحق الفلسطيني، وانتصار لكل فلسطيني ظلمته دولة الاحتلال، وارتكبت بحقه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

وتابع "يختبئ نتنياهو خلف الحجج الباهتة ويحاول أن يدعي أن هناك معاداة السامية عندما تحاسب إسرائيل كدولة احتلال على جرائمها".

واستدرك الوزير الفلسطيني قائلا "هذا الادعاء لن يجد له طريقا في محكمة الجنائية الدولية، ربما ينجح سياسيا من خلال حلفائه في بعض البرلمانات الوطنية الأوروبية، لكن ليس قانونيا عندما يأخذ القانون مساره".

بدوره، اعتبر صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، خطوة الجنائية "إيجابية ومشجعة، تقرّب فلسطين من فتح التحقيق الجنائي في جرائم الحرب التي ارتكبت فيها".'

وأضاف عريقات في بيان، أن الخطوة من شأنها وضع حد لإفلات مرتكبي الجرائم من العقاب، وتساهم في منعها وصولا إلى إحقاق العدالة.

وأوضح أن هذه الخطوة "تأكيد لموقفها حول وجود اختصاص قضائي لديها للنظر في الجرائم المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بفلسطين، وهي خطوة أخيرة نحو فتح التحقيق الجنائي.

وذكر أنه وفقا لميثاق روما (معاهدة تأسست بموجبها المحكمة جنائية الدولية)، فإن "انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية يعطي المحكمة كامل الصلاحية القانونية لملاحقة جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال فوق الأرض الفلسطينية".

من جهتها، رحبت اللجنة القانونية التابعة لـ"الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار" (غير حكومية)، بخطوة الجنائية الدولية.

وشددت في بيان وصل الخليج 365 نسخة منه، على ضرورة استعادة الوحدة الوطنية على أسس تطبيق اتفاقيات المصالحة والشراكة السياسية، لأجل الاستمرار في تدويل القضية الفلسطينية ولتعزيز صمود المواطنين.

وطالبت المجتمع الدولي وكافة المنظمات العالمية، بالعمل على مساءلة ومحاسبة ومقاطعة إسرائيل، والضغط عليها لأجل وقف الانتهاكات التي تمارسها بحق الفلسطينيين.

وفي بيان نشره الموقع الالكتروني للمحكمة، قالت بنسودا إن "جميع المعايير القانونية التي ينص عليها ميثاق روما توفرت، وتسمح بفتح تحقيق في مزاعم ارتكاب جرائم حرب بالأراضي الفلسطينية".

وأضافت: "لدي قناعة بأن جرائم حرب ارتكبت بالفعل أو ما زالت ترتكب في الضفة الغربية بما يشمل القدس الشرقية وقطاع غزة".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.