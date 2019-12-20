تصويت مجلس الأمن الجمعة على "إيصال المساعدات لسوريا" غير مؤكد

نيويورك/ محمد طارق/ الخليج 365

قال سفيران أوروبيان، إنه من غير المؤكد أن يتمكن مجلس الأمن الدولي، الجمعة، من التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها كل من السفير الألماني كريستوف هويسجن، والسفير البلجيكي مارك بيكستين، قبل دقائق من بدء جلسة مشاورات لمجلس الأمن حول الأزمة السورية.

وقال السفير الألماني، للصحفيين، "نعمل من أجل التوصل إلى حل وسط، وقمنا بمحاولات لربط الجسور بين الأطراف وسنرى ما سيحدث اليوم".

بدوره، قال السفير البلجيكي، "نأمل أن نتوصل إلى اتفاق في المجلس لكنه أمر غير مؤكد اليوم. نحن مازلنا ننتظر رد العواصم على مشروع القرار الذي تقدمنا به".

ومساء الخميس، اتفق أعضاء مجلس الأمن الدولي، على تأجيل جلسة التصويت على مشروع القرار الخاص بتمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا للجمعة.

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وقال دبلوماسيون لمراسل الخليج 365، طلبوا عدم ذكر أسمائهم، إن ممثلي الدول الثلاث التي تقدمت بمشروع القرار تسعى جاهدة من أجل سد فجوة الخلافات مع المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، بشأن مضمون مشروع القرار.

وأضافوا أن السفير الروسي طلب مزيدا من الوقت للتشاور مع موسكو بشأن نقاط الخلاف.

ويدعو مشروع قرار الدول الثلاث إلى تمديد إيصال المساعدات الإنسانية الي سوريا من خلال 3 معابر حدودية بدلا من أربعة وهو المعمول به حاليا، فيما تصر روسيا، علي إغلاق اثنين من المعابر الأربعة والاكتفاء بالتجديد للآلية لمدة 6 أشهر بدلا من عام كامل.

ومنذ 2014، وبموجب قرار لمجلس الأمن، تدخل المساعدات الإنسانية إلى الداخل السوري عبر أربعة معابر؛ هي معبر الرمثة مع الأردن، واليعربية مع العراق، وباب السلام وباب الهوى مع تركيا.

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