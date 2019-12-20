النظام وحلفاؤه يتقدمون شمالي سوريا

إدلب/ أشرف موسى، براق قره جه أوغلو/ الخليج 365

تقدمت قوات النظام السوري، بدعم روسي إيراني، في 9 قرى جنوبي منطقة خفض التصعيد، في خرق جديد لمخرجات مباحثات استانة.

وكانت قوات النظام وحلفائه بدأوا قبل نحو شهرين التقدم جنوبي المنطقة، عبر شن حملة مكثف عليها.

وقال مراسل الخليج 365 في المنطقة، "إن هجمات النظام تستهدف السيطرة على مدينتي معرة النعمان وسراقب، والقرى والبلدات التابعة لهما بريف إدلب الجنوبي".

وأفادت مصادر في المعارضة لمراسل الخليج 365، أن القوات التي تقدمت تتألف من المجموعات الإرهابية التابعة لإيران و"قوات النمر" السورية، التي تقودها قوات خاصة روسية، والفيلق الخامس من جيش النظام التابع لروسيا.

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وأوضحت المصادر، أن قوات النظام وحلفائه، سيطرت على 9 قرى جنوبي منطقة خفض التصعيد، بمساندة جوية من الطيران الروسي.

ولفتت إلى أن مقاتلي فصائل المعارضة، التي اضطرت للانسحاب من القرى المذكورة تحت وابل القصف الروسي، بدأت قبل قليل بشن هجوم معاكس في محاولة لاستعادة النقاط التي خسرتها.

يشار إلى أن أكثر من 1300 مدني قتلوا جراء هجمات النظام وروسيا على منطقة خفض التصعيد، منذ 17 سبتمبر/ أيلول 2018.

كما أسفرت الهجمات عن نزوح أكثر من مليون مدني إلى مناطق هادئة نسبيا أو قريبة من الحدود التركية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.