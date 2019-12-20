القوات الروسية تتمركز في نقطة جديدة شمالي سوريا

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الحسكة/ محمد مستو/ الخليج 365
تمركزت قوات من الشرطة العسكرية الروسية، في مدينة تل تمر الخاضعة لسيطرة منظمة "ي ب ك - بي كا كا" الإرهابية شمالي شرقي سوريا.
وأفادت مصادر محلية للأناضول، الجمعة، أن عشرات الأفراد من الشرطة العسكرية الروسية مع عرباتهم المدرعة تمركزوا في المدخل الشمالي لمدينة "تل تمر" في مبنى كان مخصصاً لتربية الأبقار، ثم رفعوا العلم الروسي عليه.
ولفتت المصادر أن تمركز القوات الروسية جاء بعد إجراءها دوريات في المدينة ومحيطها على مدار شهر كامل، انطلاقاً من مطار مدينة القامشلي.
وتقع مدينة "تل تمر" شمالي غربي محافظة الحسكة السورية، على طريق الدولي "M4"، حيث ينتشر عناصر "ي ب ك"، ويرفعون راياتهم فيها، مع عدد قليل من قوات النظام السوري.
وخلال الشهرين الماضين تمركزت الشرطة العسكرية الروسية في 10 نقاط وقواعد على الأقل شمالي سوريا، بعضها كانت قواعد أمريكية قبل أن تنسحب منها الأخيرة إثر انطلاق عملية "نبع السلام" التي أطلقها الجيش التركي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
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