الجيش الإسرائيلي يصيب 13 فلسطينيا شرقي غزة‎

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

أصيب 13 فلسطينيا، الجمعة، جراء اعتداء الجيش الإسرائيلي على "مسيرات العودة"، الأسبوعية، شرقي قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن 13 فلسطينيا أصيبوا، دون تفاصيل إضافية أو تحديد لطبيعة الإصابات أو درجة خطورتها.

وسبق أن أعلنت الوزارة إصابة 5 فلسطينيين قبل الإعلان عن الحصيلة الجديدة.

وفي وقت سابق الجمعة، توافد مئات الفلسطينيين، نحو السياج الأمني الذي تقيمه إسرائيل قرب حدود قطاع غزة، للمشاركة في "مسيرات العودة وكسر الحصار" الأسبوعية.

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وأكّدت "الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار" (تضم عدّة فصائل) في بيانٍ وصل الخليج 365 نسخة منه، مساء الجمعة، أنّها ستعلن قريباً عن تفاصيل برنامج فعاليات المسيرات لعام 2020، وجهود تطويرها وتوسيعها.

ودعت الهيئة الجماهير في قطاع غزّة للمشاركة الواسعة في الجمعة القادمة، بعنوان (دماء الشهداء ترسم طريق الحرية)، وذلك تزامناً مع ذكرى العدوان الإسرائيلي على القطاع خلال عامي 2008-2009.

ومنذ مارس/ آذار 2018، يشارك فلسطينيون في مسيرات العودة قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم، ورفع الحصار عن القطاع.

ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف؛ ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، وإصابة الآلاف بجروح مختلفة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.