أردوغان يستغرب من انتقادات لـ"شراء" والدة أمير قطر أرض بتركيا

كوالالمبور/ فردي توركتان/ الخليج 365

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن استغرابه من انتقادات بعض الأوساط في تركيا لما تردد عن شراء والدة أمير قطر (الشيخة موزة) قطعة أرض في تركيا.

جاء ذلك في تصريح أدلى به أردوغان للصحفيين في ختام القمة الإسلامية التي استضافتها كوالالمبور.

وقال أردوغان: "سمعت أقاويل عن شراء والدة أمير قطر لأرض (في تركيا)، لذا وجب توجيه السؤال للذين يصدحون بتلك الأقوايل؛ هل أخذوا (الجانب القطري) أي دعم من الدولة لشراء هكذا أرض؟ وهل هناك أي مانع قانوني لشراء والدة أمير قطر أصولا ثابتة في تركيا؟".

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وأضاف: "لو جاء من يدعى جورج أو هانس مثلا، وقام بنفس الأمر، لما كنا رأينا أصوات تخرج تنتقد ذلك، فلماذا ينزعجون عندما تقوم والدة أمير قطر بذلك؟!".

وزاد الرئيس أردوغان إنه في وقت سابق، "كان أمير قطر قد اشترى بالفعل أراض (في تركيا)، وإيضًا كان ملك السعودية قد اشترى قطعة أرض كبيرة في عهد الرئيس الراحل تورغوت أوزال".

وأشار إلى أن هذا أمر طبيعي، فدولة مثل إسبانيا تبيع أراض لأناس ورجال أعمال ورؤساء دول من مختلف أنحاء العالم، وكذلك الأمر في الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن أوساطا في الداخل التركي تناقلت أنباء عن شراء والدة أمير قطر قطعة أرض بمحاذاة مشروع قناة إسطنبول الجديدة، وأعربت عن انزعاجها من ذلك، دون تقديم مبرر واضح.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.