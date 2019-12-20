نزوح 80 ألف مدني سوري خلال 5 أيام جراء قصف النظام وروسيا

إدلب/ أشرف موسى براق قره جه أوغلو/ الخليج 365

نزح 80 ألف مدني على الأقل، خلال 5 أيام من "منطقة خفض التصعيد" شمالي سوريا، إلى المناطق القريبة من الحدود التركية هرباً من قصف النظام وروسيا والمجموعات الإرهابية التابعة لإيران.

جاء ذلك وفق ما أفاد به محمد حلاج، منسق جمعية "منسقوا الاستجابة المدنية في الشمال السوري" المعنية بجمع البيانات عن النازحين، للأناضول.

وأوضح حلاج أن معظم النازحين جاؤوا من ريف إدلب الجنوبي وخاصة من مدينة معرة النعمان وريفها، لافتاً أنهم ( النازحين) بحاجة ماسة وعاجلة لخيام وبطانيات وغذاء.

وأشار أن عدد النازحين جراء القصف المكثف منذ مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني، بلغ أكثر من 180 ألف شخص.

وأضاف أن النظام يتعمد استهداف المستشفيات ومراكز الدفاع المدني وبقية المرافق الحيوية، حتى يحول دون عودة الأهالي إلى مدنهم وبلداتهم.

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يشار أن النازحين الفارين من قصف النظام وحلفائه، يلجؤون إلى المخيمات الواقعة في القرى والبلدات القريبة من الحدود مع التركية، إضافة إلى منطقتي "درع الفرات" و"غصن الزيتون" اللتين حررهما الجيشان التركي و"الوطني السوري" من الإرهاب.

كما يضطر قسم آخر من النازحين إلى اللجوء إلى حقول الزيتون، وسط ظروف جوية قاسية.

وقتل أكثر من 1300 مدني جراء هجمات النظام وروسيا على منطقة خفض التصعيد، منذ 17 سبتمبر/ أيلول 2018.

كما أسفرت الهجمات عن نزوح أكثر من مليون مدني إلى مناطق هادئة نسبيا أو قريبة من الحدود التركية.

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