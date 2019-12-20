رحلة برية لبرنامج الديوانية الاجتماعية بلجنة عشيرة

الخليج - خالد الهديبي نفذت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بعشيرة جانب من فعاليات الديوانية الاجتماعية في رحلة برية شارك فيها مجموعة كبيرة من ابناء منطقة عشيرة كما شارك في الرحلة رئيس مجلس إدارة اللجنة الاستاذ صاطي ثواب المقاطي وعدد من اعضاء اللجنة ومشرفي الديوانية الاجتماعية وقد تخلل البرنامج عدد من الفعليات والمسابقات المتنوعة وقد اقيم برنامج الديوانية على مدى شهرين بمعدل يوم واحد من كل اسبوع بمقر اللجنة لإقامة برامج اجتماعية وثقافية ورياضية متنوعة.

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