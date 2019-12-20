مدني مكة يحذّر من التقلبات الجوية

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صحيفة الخليج الالكترونية
دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، المواطنين والمقيمين، إلى توخي الحيطة والحذر من التقلبات الجوية، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.
جاء ذلك بعدما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، اليوم، إلى حالة الطقس بمنطقة مكة المكرّمة، مشيرة إلى هطول أمطار رعدية ورياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني مستوى الرؤية، تشمل محافظات: أضم والطائف والعرضيات والقنفذة والليث والمويه وبحرة وميسان, وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.
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