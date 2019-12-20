شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء الأسد تزور مدرسة للأرمن الأرثوذكس بعد إعادة إعمارها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زارت أسماء الأسد، قرينة الرئيس السورى، مدرسة للأرمن الأرثوذكس بعد إعادة إعمارها، حيث استهدفها يد الإرهاب، لتعود مرة أخرى مركزا لنشر العلم، حيث أقيم احتفال ضم 180 طفلاً بمناسبة مرور شهر من افتتاحها.









وقالت الرئاسة السورية :" بعد أن استهدفتها يد الإرهاب.. أعادت الدولة إعمارها.. وعادت صفوفها وقاعاتها لتضج مجددا بأصوات المدرسين والأطفال، لترجع كما كانت مركزا لنشر العلم بمواجهة ظلام الجهل ومرتزقته".

وأضافت: "هي مدرسة "نظام للأرمن الأورثوذكس" في بلدة المليحة بـ ريف دمشق.. المدرسة الوحيدة حاليا في دمشق وريفها التي تعلم اللغة الأرمنية.. زارتها السيدة أسماء الأسد اليوم.. وشاركت أطفالها احتفالهم بمناسبة الأعياد بعد مرور شهر تقريبا على افتتاحها".

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وتابعت:"الاحتفال ضم حوالي الـ 180 طفلا بينهم عدد من أبناء الشهداء الذين تحتضنهم المدرسة، وشمل فقرات فنية قدمها الطلاب بعد الانتهاء من حصصهم الدراسية".