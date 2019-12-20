شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفلسطينية ترحب بسعى الجنائية الدولية للتحقيق فى جرائم حرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، بإعلان رئيسة الادعاء فى المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، اليوم الجمعة، اعتزامها فتح تحقيق فى مزاعم ارتكاب جرائم حرب فى الأراضى الفلسطينية.

وقالت الوزارة فى بيان: "نرحب بهذا الإعلان، نحو فتح التحقيق الجنائى الذى طال انتظاره فى الجرائم التى ارتكبت وترتكب فى أرض دولة فلسطين المحتلة بعد ما يقارب من خمس سنوات من بدء الدراسة الأولية عن الحالة فى فلسطين".

كانت رئيسة الادعاء فى المحكمة الجنائية الدولية قالت فى وقت سابق إنها ستفتح تحقيقا كاملا فى مزاعم ارتكاب جرائم حرب فى الأراضى الفلسطينية مما قد يشمل توجيه اتهامات لإسرائيليين أو لفلسطينيين.

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