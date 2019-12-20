اخبار الخليج

الخارجية الفلسطينية ترحب بسعى الجنائية الدولية للتحقيق فى جرائم حرب

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفلسطينية ترحب بسعى الجنائية الدولية للتحقيق فى جرائم حرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، بإعلان رئيسة الادعاء فى المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، اليوم الجمعة، اعتزامها فتح تحقيق فى مزاعم ارتكاب جرائم حرب فى الأراضى الفلسطينية.

وقالت الوزارة فى بيان: "نرحب بهذا الإعلان، نحو فتح التحقيق الجنائى الذى طال انتظاره فى الجرائم التى ارتكبت وترتكب فى أرض دولة فلسطين المحتلة بعد ما يقارب من خمس سنوات من بدء الدراسة الأولية عن الحالة فى فلسطين".

كانت رئيسة الادعاء فى المحكمة الجنائية الدولية قالت فى وقت سابق إنها ستفتح تحقيقا كاملا فى مزاعم ارتكاب جرائم حرب فى الأراضى الفلسطينية مما قد يشمل توجيه اتهامات لإسرائيليين أو لفلسطينيين.

Advertisements

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الفلسطينية ترحب بسعى الجنائية الدولية للتحقيق فى جرائم حرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا