شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: زيادة عدد رحلات قطار الحرمين قريباً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - مكة المكرمة:

قالت مصادر مطلعة في إدارة التشغيل والصيانة إن هناك زيادة مرتقبة لرحلات قطار الحرمين، مشيرين إلى إنها تأتي بما يتناسب مع عدد المعتمرين وصدور نحو مليوني تأشيرة – وفقاً لـ”عكاظ”-.

الجدير بالذكر أن قطار الحرمين يقطع المسافة من جدة إلى محطة أم القرى في 25 دقيقة وإلى المدينة المنورة في ساعتين وعشر دقائق.