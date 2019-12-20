شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: زيادة عدد رحلات قطار الحرمين قريباً والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - مكة المكرمة:
قالت مصادر مطلعة في إدارة التشغيل والصيانة إن هناك زيادة مرتقبة لرحلات قطار الحرمين، مشيرين إلى إنها تأتي بما يتناسب مع عدد المعتمرين وصدور نحو مليوني تأشيرة – وفقاً لـ”عكاظ”-.
الجدير بالذكر أن قطار الحرمين يقطع المسافة من جدة إلى محطة أم القرى في 25 دقيقة وإلى المدينة المنورة في ساعتين وعشر دقائق.
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