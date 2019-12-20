شكرا لقرائتكم خبر عن عبر «سكايب».. سفارة المملكة بجاكرتا تجمع مواطنة ووالدتها الإندونيسية بعد فراق 20 عاماً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت سفارة المملكة في جاكرتا، من الجمع بين مواطنة ووالدتها الإندونيسية بعد انقطاع الاتصال بينهما لأكثر من 20 عاماً.

وأوضحت السفارة في بيان لها اليوم الجمعة، أن قسم شؤون السعوديين نجح في الجمع بين المواطنة ووالدتها الإندونيسية بعد انقطاع التواصل بينهما لأكثر من 20 عاماً، عن طريق برنامج “السكايب”.

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وأضافت السفارة أنه يتم العمل الآن على ترتيب لقاء بين المواطنة ووالدتها الإندونيسية بالسفارة في جاكرتا في أقرب وقت ممكن.