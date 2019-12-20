شكرا لقرائتكم خبر عن تعاني من الربو.. طيران البحرية يُنقذ «رضيعة» بجزر فرسان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

تمكنت إحدى طائرات القوات البحرية، فجر اليوم؛ من إنقاذ رضيعة تبلغ من العمر شهراً واحداً، كانت في حالة حرجة بسبب مرض الربو وضعف التنفس.

ونُقلت الرضيعة من مستشفى فرسان إلى مستشفى الملك فهد المركزي بجازان، خلال وقت قياسي.