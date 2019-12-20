شكرا لقرائتكم خبر عن «المسند»: الكتلة الهوائية الباردة تبلغ ذروتها بأجواء المملكة في هذا الموعد والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة “تسميات” د. عبدالله المسند، إن الكتلة الهوائية الباردة تأخذ موضعها فوق أجواء المملكة لكن لم تصل لذروتها بعد.
وتوقع” المسند” أن تبلغ شدة الكتلة الهوائية الباردة على المملكة فجر السبت والأحد والاثنين – بمشيئة الله-.
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