أفضل 10 أجهزة اُخترعت في العقد الثاني من القرن الـ 21

دبي - بواسطة محمد فارس © جهاز الآيباد جهاز الآيباد

نشرت مجلة التايم الأمريكية قائمة لأفضل عشر أجهزة تم اختراعها في هذا العقد الذي أوشك على الانتهاء.

ونقلا عن موقع سكاي نيوز؛ فإن العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين كان حافلا باختراع آلاف الأجهزة الإلكترونية التي ساهمت في تسهيل حياتنا وجعلها أكثر متعة وسلاسة.

ولم تكن هذه الأجهزة كلها بنفس الكفاءة، فبعضها غيّر من نظرتنا كبشر للآلات وللدور اللافت الذي لعبته في حياتنا، حسبما ذكرت "سكاي نيوز".

جهاز الآيباد

يعتبر بمثابة ثورة في عالم الحاسوب، وتم طرحه عام 2010، وهو عبارة عن جهاز كمبيوتر كامل الأوصاف بحجم صغير، ويعتمد كليًّا على اللمس.

سيارة تسلا الكهربائية

احتلت سيارة تسلا الكهربائية طراز أس المرتبة الثانية، وأصدرتها شركة تسلا عام 2012، وهي سيارة آلية بالكامل ومليئة بالشاشات التي تعمل باللمس، والتي أجبرت الشركات المنافسة على القبول بفكرة السيارات التي تعمل على البطاريات.

الراسبيري باي 2012

حل في المرتبة الثالثة، الراسبيري باي وهو كمبيوتر متكامل صغير في حجم كف اليد بسعر لا يتجاوز 25 دولار وبأقل استهلاك للطاقة.

جوجل كروم كاست

جاء في المرتبة الرابعة جهاز جوجل كروم كاست الذي أصدرته الشركة عام 2013. ويعمل الجهاز على بث الصور سواء من الحاسوب أو الهاتف الذكي بحيث يتصل بالتلفاز عبر منفذ "HDMI DJI Phantom 2013".

طائرة الدرون

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في المرتبة الخامسة تأتي طائرة الدرون دي دجي آي فانتوم التي صدرت عام 2013 وأحدثت ثورة في عالم التصوير خصوصًا. و"الدرون" فتحت آفاقًا أمام العاملين في حقلي الإخراج السينمائي والتلفزيوني وأتاحت للجميع رؤية العالم من الأعلى بشكل مفصل وواضح.

أمازون إيكو

في المرتبة السادسة؛ جاء جهاز الصوت أمازون إيكو الذي أصدرته الشركة عام 2014، والذي يعمل بالنظام الذكي، بحيث يستجيب لطلبات مستخدميه، فيبدي رأيه ببعض المعلومات، ويشغل الموسيقى، ويصل به الأمر لأن يتحكم بالحساب البنكي.

ساعة أبل الذكية

ساعة أبل الذكية والتي صدرت عام 2015، حلت في المرتبة السابعة، ورغم صدور الجيل الـ5 من هذه الساعة إلا أن أكثر ما يميزها هو الاهتمام الكبير بالجانب الصحي، حيث أصبحت كطبيب مرافق لكثير من مستخدميها.

الأير بود

من ساعة أبل الذكية إلى سماعات الأير بود التي أنتجتها الشركة عام2016، والتي تعمل تعمل لا سلكيًا عبر البلوتوث، لكن ورغم شعبية هذه السماعات لدى عشاق الموسيقى إلا أنها أثارت الجدل كونها تصنع من مواغد غير صديقة للبيئة بحيث يصعب التخلص منها أو إعادة تدويرها

نينتندو سويتش

في المرتبة التاسعة؛ حلت نينتندو سويتش وهو جهاز ألعاب هجين يعمل بشكل مستقل، أو عبر شبكة بالتلفاز أصدرته شركة نينتندو للألعاب عام 2017.

إكس بوكس أدابتف كونترولر

أعلنت عنه شركة مايكروسوفت الأمريكية، وهو عبارة عن وحدة تحكم أهم ما في هذا الجهاز الذي يعدّ تغييرًا جذرياً في التكنولوجيا الموجهة لذوي الإعاقة، داخل وخارج مايكروسوفت على حد سواء.