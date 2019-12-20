شكرا لقرائتكم خبر عن حقوق الإنسان فى العراق: مقتل 485 ونحو 27 ألف مصاب منذ اندلاع الاحتجاجات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مسؤول فى المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان فى العراق، اليوم الجمعة، أن إجمالى ضحايا المظاهرات الاحتجاجية فى العراق منذ انطلاقها فى الأول من شهر أكتوبر وحتى الآن، بلغ 485 قتيلاً.
ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أفاد على البياتى، عضو مجلس المفوضية، أن إجمالى ضحايا المظاهرات الاحتجاجية منذ انطلاقها فى أكتوبر وحتى الآن بلغ 485 قتيلاً وأكثر من 27 ألف مصاباً و2807 معتقلين تم إطلاق سراح غالبيتهم باستثناء 107 معتقلاً لا زالوا رهن التحقيق.
وأضاف أن عدد المختطفين من المتظاهرين والناشطين بلغ 48 شخصاً حسب الشكاوى المستلمة من قبل مفوضية حقوق الإنسان".
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