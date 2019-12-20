شكرا لقرائتكم خبر عن الجنائية الدولية تفتح تحقيق فى "جرائم حرب" بالأراضى الفلسطينية المحتلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت فاتو بنسودا، رئيسة الادعاء فى المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، إنها ستفتح تحقيقا كاملا فى مزاعم ارتكاب جرائم حرب فى الأراضى الفلسطينية، مما قد يشمل توجيه اتهامات لإسرائيليين أو لفلسطينيين.

وأضافت فى بيان: "لدى قناعة بأن جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب فى الضفة الغربية بما يشمل القدس الشرقية وفى قطاع غزة".

وأوضحت بنسودا، أنه فى ظل طلب الأراضى الفلسطينية تدخل المحكمة فإنها لا تحتاج لطلب موافقة القضاة على بدء التحقيق.

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