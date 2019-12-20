شكرا لقرائتكم خبر عن قصر باكنجهام: نقل الأمير البريطانى فيليب للمستشفى فى إجراء احترازى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال قصر باكنجهام، إن الأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث، البالغ من العمر 98 عاما، نقل إلى مستشفى، اليوم الجمعة، فى إجراء احترازى للعلاج من حالة سابقة.

وذكر القصر فى بيان: "سافر دوق ادنبرة من نورفولك هذا الصباح إلى مستشفى الملك إدوارد السابع فى لندن للخضوع للمتابعة والعلاج فيما يخص حالة سابقة".

وأضاف البيان "دخول المستشفى إجراء احترازى بناء على نصيحة طبيبه".

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