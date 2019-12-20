شكرا لقرائتكم خبر عن قصر باكنجهام: نقل الأمير البريطانى فيليب للمستشفى فى إجراء احترازى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال قصر باكنجهام، إن الأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث، البالغ من العمر 98 عاما، نقل إلى مستشفى، اليوم الجمعة، فى إجراء احترازى للعلاج من حالة سابقة.
وذكر القصر فى بيان: "سافر دوق ادنبرة من نورفولك هذا الصباح إلى مستشفى الملك إدوارد السابع فى لندن للخضوع للمتابعة والعلاج فيما يخص حالة سابقة".
وأضاف البيان "دخول المستشفى إجراء احترازى بناء على نصيحة طبيبه".
كانت هذه تفاصيل خبر قصر باكنجهام: نقل الأمير البريطانى فيليب للمستشفى فى إجراء احترازى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.