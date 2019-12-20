شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى عراقى يدعو الرئيس لاستثمار الوقت وتكليف مرشح لتشكيل الحكومة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا محمد الخالدى، عضو مجلس النواب العراقى، اليوم الجمعة، رئيس الجمهورية برهم صالح لاستثمار الوقت وتكليف مرشح لتشكيل الحكومة المقبلة استجابة لدعوات المرجعية.

وقال الخالدى، إن الوقت ليس فى خدمة أى طرف والوضع خطير جدا ولا يحتمل أى مغامرات قد تنعكس سلبا على الوضع العام، مضيفا أن الشعب العراقى قال كلمته برفض المتحزبين، والبحث عن شخصية يكون ولائها للعراق فقط وليس للأحزاب.

وحث الخالدى، الرئيس صالح لاستثمار الوقت وتكليف مرشح لتشكيل الحكومة المقبلة استجابة لدعوات المرجعية باختيار مرشح غير جدلى وإجراء انتخابات مبكرة وترك الخيار للشعب على اعتبار أنه مصدر السلطات.

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