شكرا لقرائتكم خبر عن الحريرى مناشدا المتظاهرين: "يلى فعلا بحبني يطلع من الطرقات فورا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري عبر "تويتر" مناشدا المواطنين اللبنانيين الانسحاب من احتجاجاتهم التى أطلقت اعتراضا على قرار تعيين حسان دياب، رئيسًا للحكومة: "يلى فعلا بحبني يطلع من الطرقات فورا "، وفق الوكالة الوطنية للإعلام بلبنان.

وكان الحريرى أعلن أمس عدم رغبته فى الترشح لرئاسة الحكومة، داعيًا جميع أنصاره وداعميه برفض أية دعوة للنزول إلى الشارع أو قطع الطرقات، مشددًا على أن الهدوء والمسئولية الوطنية تمثل أولوية فى الوقت الحالي، وأن الأزمة التى يواجهها لبنان تتسم بالخطورة الشديدة ولا تتحمل أى تلاعب فى الاستقرار.

جاء ذلك بعد أن انطلق المتظاهرون فى شوارع بيروت صوب منزل حسان دياب منذ إعلان تعيينه رئيسا للحكومة، فيما أعلن رئيس الحكومة المكلف من أمام منزله اليوم وبعد كلمة له ألقاها من قصر بعبدًا، أنه لا بد من معالجة الأمور، وأضاف قائلا: "نحن بحاجة إلى إرادة وإدارة والحكومة لن تكون حكومة مواجهة بأى شكل من الأشكال".