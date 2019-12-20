شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الدفاع الجزائرية: ضبط عنصر دعم للجماعات الإرهابية شمال شرقى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الجمعة، ضبط عنصر دعم للجماعات الإرهابية بولاية أم البواقى، شمال شرقى البلاد.

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية، فى بيان اليوم، إنه فى إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، أوقفت قوات الجيش أمس بولاية أم البواقى عنصر دعم للجماعات الإرهابية.

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وأضاف البيان أن قوات الجيش ضبطت بولاية النعامة "شمال غرب" تاجرى مخدرات و87.5 كيلوجرام من المخدرات، مشيرا إلى أن قوات حرس الحدود ضبطت 15 مهاجرا غير شرعى من جنسيات مختلفة بولايتى تلمسان "شمال غرب" وبشار "جنوب غرب".