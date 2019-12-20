شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان يبرر تدخل تركيا فى ليبيا: لا يمكن نصمت حيال المرتزقة المدعومين من روسيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى محاولة منه لتبرير التدخل التركى فى ليبيا بدعم من تميم بن حمد أمير الإرهاب، زعم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده لا يمكن أن تظل صامتة حيال نشاط ما وصفهم بـ"المرتزقة" المدعومين من روسيا في ليبيا، وذلك حسبما أفادت فضائية سكاي نيوز، في نبأ عاجل، منذ قليل.
يذكر وزير الخارجية سامح شكري، تلقى اتصالاً هاتفياً، أمس الخميس، من وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي "لويجي دي مايو"، وقال المُستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الاتصال تطرق لآخر مستجدات الأزمة في ليبيا وسُبل دفع جهود استعادة الأمن والاستقرار هناك ودعم مسار التحضير لمؤتمر برلين.
وقد أطلع "دي مايو" الوزير شُكري على نتائج زيارته الأخيرة إلى ليبيا ولقاءاته هناك، وتناول الوزيران مخاطر التصعيد الراهن جراء خطوة توقيع مذكرتيّ التفاهم بين الحكومة التركية و"فايز السراج"، لما تمثله تلك الخطوة من انتهاك لاتفاق الصخيرات، وتعارضها مع جهود التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة في ليبيا.
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