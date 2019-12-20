وصول جنود سعوديين لحماية خبراء في أكبر حقول النفط السورية

دير الزور/ إبراهيم خليل، محمد مستو/ الخليج 365

وصل عشرات الجنود السعوديين إلى حقل "العمر" النفطي الخاضع لسيطرة تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي، في ريف دير الزور، شرقي سوريا.

وأوضحت مصادر مطلعة لمراسل الخليج 365، أن الجنود السعوديين الذي وصلوا إلى الحقل عبر طائرات هليكوبتر؛ مكلفين بحماية خبراء سعوديين ومصريين وصلوا إلى الحقل قبل أسبوع، وتبين فيما بعد أنهم تابعين لشركة "أرامكو".

ولفتت إلى أن وصول الجنود السعوديين تزامن مع وصول نحو 30 شاحنة إلى الحقل تحمل أدوات تنقيب وحفر، دخلت الأراضي السورية من شمالي العراق.

Advertisements

وأشارت المصادر إلى أن الجنود السعوديين تمركزوا في المدينة السكنية التابعة لحقل العمر، والتي يقطنها جنود أمريكيون.

والجمعة الماضية، وصل 15 مهندسا وتقنيا سعوديا ومصريا إلى "حقل العمر"، عبر مروحيات أمريكية، وذلك لـ"تأهيل الحقل وزيادة إنتاجه من النفط، وتدريب العاملين فيه".

وحقل "العمر" هو أكبر حقول النفط السورية، وبلغ إنتاجه قبل اندلاع الثورة عام 2011، 27 ألف برميل يوميًا.





الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.