بعد التوتر غرب بيروت.. الحريري يدعو مناصريه لمغادرة الشارع "فورا"

بيروت/ ريا شرتوني/ الخليج 365



دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، سعد الحريري، الجمعة، جميع مناصريه لمغادرة الشارع "فورا".

جاء ذلك في تغريدة نشرها سعد الحريري عبر تويتر، بالتزامن مع مواجهات وقعت بين عناصر الجيش اللبناني وعدد من المحتجين غرب العاصمة بيروت.

ووقعت حالة من التدافع والتلاسن، عقب صلاة الجمعة، في منطقة كورنيش المزرعة (غرب بيروت)، بين عناصر بالجيش اللبناني وعدد من المحتجين (المئات)، على خلفية إغلاق طريق بالسواتر الترابية.

وأفاد مراسل الخليج 365 أن المحتجين ردّدوا هتافات منددة بتكليف حسان دياب لتشكيل الحكومة الجديدة، معتبرين أن حزب الله وراء هذه الخطوة.



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وحصلت مواجهات بين المحتجين والجيش اللبناني على هذه الخلفية، وتطوّر الأمر حتى التراشق بالحجارة، وإصابة 4 جنود، ما دفع الجيش لاستقدام تعزيزات أمنية.



والخميس، كلّف الرئيس اللبناني ميشال عون حسان دياب الذي شغل منصب وزير التربية والتعليم العالي سابقا، بتشكيل الحكومة الجديدة بعد اكتمال الاستشارات النيابية.



ورغم أن دياب شخصية أكاديمية ولا ينتمي لأي تكتل سياسي، إلا أنه حصل في الاستشارات النيابية على دعم كتلة "حزب الله" وجميع الكتل المتحالفة معها، فيما لم يحصل على دعم الكتل السنية.

يشار أنه منذ استقالة حكومة سعد الحريري، في 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية، والمحتجون في الساحات يطالبون بتشكيل حكومة تكنوقراط قادرة على التعامل مع الوضعين السياسي والاقتصادي، في لبنان الذي يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية (1975 - 1990).

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