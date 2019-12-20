إصابة فلسطينيين خلال تفريق مسيرة منددة بالاستيطان شمالي الضفة

نابلس/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365
أصيب عشرات الفلسطينيين، الجمعة، بحالات اختناق، خلال تفريق الجيش الإسرائيلي مسيرة منددة بالاستيطان شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وقال مراد اشتيوي منسق لجان المقاومة الشعبية في كفر قدوم غربي نابلس، للأناضول، إن عشرات الفلسطسنيين أصيبوا بالاختناق، إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع خلال تفريق الجيش الإسرائيلي مسيرة منددة بالاستيطان.
وأوضح اشتيوي أنه تم تقديم العلاج للمصابين ميدانيا.
وأضاف أن الجيش الإسرائيلي استخدم قنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت لتفريق المسيرة، فيما رشق شبان فلسطينيون القوات الإسرائيلية بالحجارة.
وينظّم الفلسطينيون يوم الجمعة من كل أسبوع، مسيرات مناهضة للاستيطان والجدار الفاصل، في عدد من القرى والبلدات بالضفة الغربية.
وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية، إلى وجود نحو 650 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية والقدس المحتلة، يسكنون في 164 مستوطنة، و116 بؤرة استيطانية.
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