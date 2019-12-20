مسؤول أمريكي يدعو من لبنان إلى دفع عجلة الإصلاحات

بيروت/ ريا شرتوني/ الخليج 365
دعا مساعد وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية، ديفيد هيل، الجمعة، اللبنانيين إلى دفع عجلة الإصلاحات وتشكيل حكومة تستطيع القيام بها.
جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها "هيل"، عقب لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون، في القصر الرئاسي بالعاصمة بيروت.
وقال المسؤول الأمريكي: "حان الوقت لترك المصالح الحزبية جانبا، والعمل من أجل المصلحة الوطنية ودفع عجلة الإصلاحات، وتشكيل حكومة تلتزم بإجراء ذلك".
وأوضح أن زيارته إلى لبنان تعكس قوة الشراكة بين البلدين، ولا علاقة لها باختيار من ينبغي تولي رئاسة الحكومة أو تشكيلها.
ووصل هيل إلى لبنان في وقت سابق الجمعة، في زيارة غير محددة المدة، غداة زيارة مماثلة إلى العراق، لبحث مستجدات الأوضاع في كلا البلدين اللذين يشهدان حراكا شعبيا مناهضا للسياسيات الحكومية.
وأشار هيل إلى أن الولايات المتحدة تدعو قوات الأمن اللبنانية إلى مواصلة ضمان سلامة المتظاهرين أثناء مشاركتهم في المظاهرات السلمية.
وتأتي زيارة هيل بعد يوم واحد على تكليف الوزير السابق حسان دياب بتشكيل الحكومة المقبلة، وسط تأييد واعتراض من ممثلي القوى السياسية والحراك.
يشار أنه منذ استقالة حكومة سعد الحريري، في 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية، والمحتجون في الساحات يطالبون بتشكيل حكومة تكنوقراط قادرة على التعامل مع الوضعين السياسي والاقتصادي، في لبنان الذي يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية (1975 - 1990).
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