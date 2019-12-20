دياب: الحريري أعطى كل دعمه لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

بيروت / ريا شرتوني / الخليج 365

قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف حسان دياب، الجمعة، إن رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، "أعطى كل دعمه" له في مهمته الجديدة.

وأعرب دياب في تصريح صحفي من بيت الوسط (مقر الحريري) بالعاصمة بيروت، خلال أول لقاء ضمن جولة له على رؤساء الحكومة السابقين، عن أمله "استمرار التواصل والتعاون مع الحريري لما فيه خير البلد".



وأوضح أن الحريري أكد "حرصه على البلد والاستقرار، وهذه المواقف تعبر عن رجل دولة، وهو أعطى كل دعمه لتأليف الحكومة الجديدة".



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وحصل دياب في الاستشارات النيابية الملزمة على 69 صوتا، فيما نال نواف سلام 13 صوتا، وحليمة قعقور صوتا واحدا (من أصل 128)، في حين امتنع البعض عن تسمية أي مرشح.

ورغم أن دياب أكاديمي مستقل لا ينتمي إلى أي تكتل سياسي، إلا أنه حاز دعم كتلة "حزب الله"، وجميع الكتل المتحالفة معها، فيما لم يحصل على دعم الكتل السنية.

ومنذ استقالة حكومة الحريري، في 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية، يطالب المحتجون بتشكيل حكومة تكنوقراط قادرة على التعامل مع الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية (1975 ـ 1990).

ويرفض "حزب الله" تشكيل حكومة تكنوقراط، وكان يدعو إلى تشكيل حكومة "تكنوسياسية" تجمع بين اختصاصيين وسياسيين برئاسة الحريري، إلا أن الأخير رفض هذا الطرح.

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