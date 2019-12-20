هيئة فلسطينية تحذر من استمرار الحصار الإسرائيلي على غزة

غزة /محمد ماجد/ الخليج 365
حذرت هيئة فلسطينية، الجمعة، من استمرار الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة والمستمر منذ 2006.
جاء ذلك في بيان صدر عن الهيئة العليا لمسيرات "العودة وكسر الحصار" (تضم فصائل فلسطينية)، عقب ساعات من انطلاق المسيرات على حدود غزة.
وقالت: "يجب على دول العالم مساندة نضال شعبنا العادل من أجل كسر هذا الحصار الظالم وإنهاء معاناة القطاع".
وأضافت: "نؤكد استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار بطابعها الشعبي حتى تحقق أهدافها".
ولفتت الهيئة إلى أنها "تواصل جهود تطويرها وتوسيعها وإعادة هيكليتها وتطعيمها بأشكال وأدوات نضالية جديدة، كخطوة لإبقاء جذوتها مشتعلة على امتداد أماكن تواجد شعبنا".
وتفرض إسرائيل منذ نحو 13 عاما حصارا مشددا على غزة، ما أدى إلى زيادة كبيرة في نسب الفقر والبطالة في القطاع المكتظ بالسكان.
ومنذ مارس/ آذار 2018، يشارك فلسطينيون في مسيرات العودة قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم، ورفع الحصار عن القطاع.
ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، وإصابة الآلاف بجروح مختلفة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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