شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. إصابة رجل أمن بكسور جراء حادث دهس بإحدى نقاط التفتيش والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تعرض رجل أمن بالقوات الخاصة لأمن الطرق، لحادث دهس مساء أمس “الخميس” بعد كبري المويه باتجاه الرياض، وذلك أثناء عمله بإحدى نقاط التفتيش على المركبات العابرة على امتداد الطريق.

وفى التفاصيل، باشرت الفرق الإسعافية الواقعة ونقلت رجل الأمن إلى مستشفى المويه العام لتلقي العلاج، وبعد إجراءات الفحوصات والأشعة اتضح وجود كسر في القدمين “اليمنى و اليسرى”، وكذلك كسر في الحوض وإصابات متفرقة في الجسم، مما استلزم نقل الحالة إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بالطائف.

فيما تعرض قائد المركبة للإغماء فور وقوع الحادث وتم نقله إلى مستشفى المويه لتلقي العلاج، وباشرت الجهة المختصة الحادث وفتحت تحقيقاً لمعرفة الملابسات.