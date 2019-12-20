شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: لا نهضة للعالم الإسلامى بدون الحضور العربى وبغياب بلاد الحرمين والأزهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الدولة الإماراتى للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم الجمعة، أن العالم الإسلامى لا يمكنه النهوض بدون الحضور العربى وبغياب بلاد الحرمين الشريفين والأزهر الشريف.

وتساءل قرقاش، فى تغريده عبر حسابه الرسمى على تويتر: "هل بالإمكان أن ينهض العالم الإسلامى بغياب الحضور العربى؟ وهل ينهض بغياب بلاد الحرمين الشريفين والأزهر الشريف؟"

وتابع قائلا :"الإجابة الواضحة هى النفى، فالاستقطاب والتفريق والتحزب لم يكن أبدا الحل ولن يكون."

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وكان قرقاش، غرد فى وقت سابق، مؤكدا أن إضعاف منظمة التعاون الإسلامى ليس من مصلحة العالم الإسلامى ودوله، معتبرا أن سياسة المحاور تجاه المنظمة وأعضائها سياسة قصيرة المدى ولا تتسم بالحكمة، الإجماع ووحدة الكلمة.

يشار إلى أن منظمة التعاون الإسلامى، التى كانت تعرف فى السابق باسم "منظمة المؤتمر الإسلامى"، تأسست فى الرباط فى 25 سبتمبر 1969، ولها عضوية دائمة فى الأمم المتحدة، وتجمع 57 دولة ذات غالبية مسلمة من منطقة الوطن العربى وإفريقيا وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا وشبه القارة الهندية والبلقان (البوسنة وألبانيا).