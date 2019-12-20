شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يكشف عن عدد الطلاب المصابين بالاكتئاب في مدارس المملكة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:
كشف وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، أن هناك 5 آلاف حالة اكتئاب بالمدارس، تم اكتشافها بعد إجراء فحص 1.36 مليون طالب وطالبة خلال عامين، بالإضافة إلى 660 حالة فرط حركة بين طلاب المدارس.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع قناة الإخبارية مساء أمس، حيث قال: “نعمل بالتعاون مع وزارة التعليم لتعزيز الوقاية في المناهج”.
وأضاف أنه تم توظيف 500 طبيب أسنان خلال الأشهر القليلة الماضية، موضحًا أن الوزارة تسعى إلى تسهيل تقديم الخدمات الصحية.
وأشار إلى أنه سيتم إيقاف الزيوت المهدرجة في الأغذية خلال 2020، لافتًا إلى تضاعف أعداد مراكز القلب منذ 2016، وارتفاع أعداد مراكز الأورام من 9 إلى 18 خلال 3 سنوات، فيما انخفض وقت الانتظار في العيادات من شهرين ونصف إلى 24 يومًا، وكذلك انخفاض متوسط الانتظار في الطوارئ بنسبة 50%. حسب “المدينة”
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