شكرا لقرائتكم خبر عن «البنتاجون»: لا يوجد أي تهديد من الطلاب العسكريين السعوديين بأمريكا والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” أمس الخميس، أنها لم تجد أي تهديد في مراجعتها لنحو 850 طالبا عسكريا من مبتعثي المملكة يدرسون بالولايات المتحدة، وذلك عقب إطلاق نار نفذه ضابط بسلاح الجو أودى بحياة 3 أشخاص في قاعدة بولاية فلوريدا بداية الشهر الجاري.
وقال جارى ريد مدير المخابرات الدفاعية وإنفاذ القانون والأمن خلال إفادة صحفية في البنتاجون: “بوسعنا أن نقول إنه لا توجد معلومات تشير إلى اكتشاف أى تهديد وشيك”.
ويرى محللون أن هذا الاستنتاج يمهد الطريق أمام رفع التجميد عن تدريب العسكريين وعودة الطلاب والمتدربين إلى ممارسة دراستهم العملية مرة أخرى.
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