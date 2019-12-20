إسرائيل تقصف أهدافا لحماس في شمال وجنوب قطاع غزة

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي شنت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي غارات على أهداف شملت بنية تحتية وهدفاً بحرياً لحركة حماس في جنوب قطاع غزة ومجمعًا عسكريًا في شمال القطاع. أخبار ذات صلة جاءت هذه الغارات رداً على إطلاق قذائف صاروخية باتجاه الجنوب الإسرائيلي ليلة الخميس/الجمعة.

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