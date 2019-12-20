عودة عناصر "داعشية" وأسرهم للبوسنة من سوريا

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty قافلة أمنية خلال عملية نقل الدواعش القادمين من سوريا

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وقالت وزارة الأمن إن سبعة رجال سلموا للمدعي العام بينما نقلت السلطات ست نساء و12 طفلا لمركز استقبال لإجراء مزيد من التدقيق في ملفاتهم وتقديم المساعدة الطبية لهم.

وقال مكتب المدعي العام في بيان إن بعض العائدين مطلوبون بمذكرات اعتقال دولية وإن المشتبه بهم يخضعون للتحقيق في ارتكاب جرائم منها تنظيم جماعة إرهابية والانضمام لجماعات أجنبية مسلحة والإرهاب.

وحاكمت البوسنة وأدانت 46 شخصا عادوا من سوريا والعراق على مدى السنوات القليلة الماضية.

وخسر تنظيم داعش آخر موطئ قدم له في سوريا في مارس من العام الحالي ويعتقد أن الكثير من مسلحي التنظيم موجودون حاليا في سجون يديرها الأكراد في شمال سوريا.