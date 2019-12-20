السنيورة: إجراءات اختيار "دياب" رئيسا لوزراء لبنان غير دستورية

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

علق فؤاد السنيورة رئيس وزراء لبنان الأسبق، على اختيار الدكتور حسان دياب كرئيس وزراء للبنان، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc".

واعتبر السنيورة أن إجراءات اختيار رئيس الوزراء الجديد غير دستورية، مستنكرًا عدم إجراء الاستشارات النيابية المنصوص عليها طبقًا للدستور، مشيرًا إلى أن هناك عددا من النواب مستائين لأجل عدم إجراء هذه الاستشارات، لافتًا إلى أن الرئيس اللبناني تفاعل مع غضب الشارع.

وأكد السنيورة أن رئيس الوزراء الجديد سيواجه تحديات كبيرة، ناصحًا الرئيس الجديد بأن يختار أعضاء حكومة مستقلين، لافتًا إلى أن الامتحان الأول لدياب أن يختار مجموعة منسجمة ومتعاونة ومستقلة لتعالج المشكلات التى تقاعست الحكومات خلال 20 عاما عن حلها.